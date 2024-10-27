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    «Авангард» выиграл у «Магнитки» благодаря голу Вея в овертайме

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Омский «Авангард» одержал домашнюю победу над магнитогорским «Металлургом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Линден Вей
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    Линден Вей

    Матч в Омске завершился со счетом 3:2 ОТ в пользу хозяев льда.

    Автором решающего гола стал Линден Вей. Канадский нападающий «Авангарда» поразил ворота гостей на третьей минуте овертайма.

    В основное время у омичей отличились Рид Буше и Семен Чистяков.

    У «Магнитки» авторами заброшенных шайб стали Роман Канцеров и Данила Юров.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Металлург» занимает третьей место в турнирной таблице Восточной конференции — 21 очко. «Авангард» находится на десятой строчке — 15 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Канцеров — 1, 3:43 — 0:1. Буше — 7 (Чистяков, Вей), 18:54 — 1:1. Юров — 4 (Паливко, Михайлис), 24:07 — 1:2. Чистяков — 7 (бол., Вей, Буше), 32:39 — 2:2. Вей — 6 (Игумнов, Коледов), 62:21 — 3:2Вратари: Хомченко — НабоковШтраф: 6 — 6Броски: 45 (10+18+15+2) — 46 (12+21+11+2)
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