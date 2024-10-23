СКА — «Куньлунь»: счет матча 8:0

Сергей Плотников Фото: globallookpress.com
Главным героем встречи стал нападающий Сергей Плотников, оформивший хет-трик.
Также заброшенными шайбами отметились Захар Бардаков, Василий Глотов, Александр Никишин, Валентин Зыков и Арсений Грицюк.
Отметим также игру 18-летнего нападающего Ивана Демидова, который отдал 4 результативные передачи.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:8 (0:3, 0:4, 0:1)
Голы: Плотников — 8 (Демидов, Кузнецов), 5:11 — 0:1. Бардаков — 6 (Алистров, Григоренко), 9:00 — 0:2. Глотов — 8 (Демидов, Выдренков), 16:56 — 0:3. Плотников — 9 (Демидов), 25:30 — 0:4. Никишин — 5 (Кузнецов), 28:15 — 0:5. Зыков — 8 (Грицюк, Никишин), 29:58 — 0:6. Грицюк — 7 (бол., Глотов), 38:27 — 0:7. Плотников — 10 (Демидов), 50:45 — 0:8Вратари: Кейзер (Волков, 25:30) — ЗаврагинБроски: 31 (10+11+10) — 34 (13+9+12)Штраф: 6 — 8
СКА (27 очков) одержал пятую победу подряд и поднялся на второе место в Западной конференции. «Куньлунь» (13) занимает последнее, 11-е место.