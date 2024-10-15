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    Браташ: Для нас пять заброшенных шайб — большой праздник

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Амур
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (5:3).

    Олег Браташ — главный тренер «Лады»
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    Олег Браташ — главный тренер «Лады»

    «Довольны результатом и тем, что с нашими проблемами с забиванием сегодня справились, пять забросили. Для нас это большой праздник (смеется). Самый сложный вопрос в этой поездке — как сохранить функциональное состояние игроков на четыре игры. Будем думать, как справиться.

    Готовились сыграть в Хабаровске активно и интенсивно, у нас это получилось, будем анализировать игры и решать задачи перед следующими встречами», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Лада» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции с 14-ю очками в активе. В следующей встрече тольяттинцы сыграют против «Адмирала» 17-го октября.

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