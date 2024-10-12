Гатиятуллин: Допустили грубые ошибки, которые привели к голам

Главный тренервысказался о матче против(0:3).

«В последних матчах упустили свой рисунок игры, который приносил нам успех в сентябре. В сентябре всё просматривалось. Сейчас, увы, на фоне усталости рефлекторно стали упрощать игру, давать пространство соперникам. Да и сами много ошибаемся. Хочу также поблагодарить наших болельщиков.

Играем одним составом. Сегодня были перестановки, смотрим, кто готов. Решили пойти таким составом. Усталость имеется в виду не физическая. Например, в третьем периоде были моменты, играли в атаке, но просто допустили грубые ошибки, которые привели к голам», — цитирует Гатиятуллина «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 20-ю очками в активе. «Ак Барс» — на 6-й позиции Востока (16 баллов).