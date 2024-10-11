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    Кравец: Когда так играет вратарь, стыдно проигрывать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Северсталь
    Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Северстали» (3:0)

    Михаил Кравец — главный тренер «Куньлуня»
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    Михаил Кравец — главный тренер «Куньлуня»

    «Как всегда, с "Северсталью" сложно играть. Прямой конкурент за попадание в плей-офф. Хорошая команда. Быстрая, активная. Давно мы её не побеждали. Сегодня для нас очень важная победа. В принципе, любая победа придаёт уверенности. По игре… Я считаю, что мы сыграли так, как мы просили ребят.

    Мы знали, что будет "Северсталь" делать, как она играет, как она доставляет шайбу на пятак. Старались с этим справиться, не всегда получалось. Где-то повезло. Но молодцы. Использовали свои моменты. На контратаках и, в принципе, без паники отыграли третий период. Выстояли в меньшинстве и победили. И конечно без вратаря никогда ничего не выиграешь. Когда так играет вратарь, стыдно проигрывать.

    Примерно за пять минут до окончания третьего периода Спенсер Фу отправился в раздевалку. Что с нападающим? Есть повреждение. Повреждение пальца. Пока не знаю, насколько серьёзное», — цитирует Кравца пресс-служба «Северстали».

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    • После этого матча «Куньлунь» занимает 9-е место в таблице Запада с 13-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Локомотива» 16-го октября.

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