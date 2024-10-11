Кравец: Когда так играет вратарь, стыдно проигрывать

Главный тренерподелился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против(3:0)

«Как всегда, с "Северсталью" сложно играть. Прямой конкурент за попадание в плей-офф. Хорошая команда. Быстрая, активная. Давно мы её не побеждали. Сегодня для нас очень важная победа. В принципе, любая победа придаёт уверенности. По игре… Я считаю, что мы сыграли так, как мы просили ребят.

Мы знали, что будет "Северсталь" делать, как она играет, как она доставляет шайбу на пятак. Старались с этим справиться, не всегда получалось. Где-то повезло. Но молодцы. Использовали свои моменты. На контратаках и, в принципе, без паники отыграли третий период. Выстояли в меньшинстве и победили. И конечно без вратаря никогда ничего не выиграешь. Когда так играет вратарь, стыдно проигрывать.

Примерно за пять минут до окончания третьего периода Спенсер Фу отправился в раздевалку. Что с нападающим? Есть повреждение. Повреждение пальца. Пока не знаю, насколько серьёзное», — цитирует Кравца пресс-служба «Северстали».

После этого матча «Куньлунь» занимает 9-е место в таблице Запада с 13-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Локомотива» 16-го октября.