Лавиолетт: Шестеркин сделал несколько действительно важных сейвов

Игорь Шестеркин Фото: globallookpress.com
Голкипер оформил шат-аут, совершив 29 сейвов.
«Нам нужно было пережить первые 10 или 12 минут матча. Шести сделал несколько действительно важных сейвов в тот момент. Затем, последние, может быть, восемь минут первого периода, я думаю, что мы включились в нападении. Стали генерировать опасные моменты и смогли перенести это и на второй период», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.
Шестеркин оказался первым голкипером «Рейнджерс» с 1956 года, который оформил шат-аут в первом матче сезона.