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    Лавиолетт: Шестеркин сделал несколько действительно важных сейвов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Питтсбург Пингвинз
    Наставник «Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался об игре вратаря Игоря Шестеркина в матче с «Питтсбургом» (6:0).

    Игорь Шестеркин
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    Игорь Шестеркин

    Голкипер оформил шат-аут, совершив 29 сейвов.

    «Нам нужно было пережить первые 10 или 12 минут матча. Шести сделал несколько действительно важных сейвов в тот момент. Затем, последние, может быть, восемь минут первого периода, я думаю, что мы включились в нападении. Стали генерировать опасные моменты и смогли перенести это и на второй период», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

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    Шестеркин оказался первым голкипером «Рейнджерс» с 1956 года, который оформил шат-аут в первом матче сезона.

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