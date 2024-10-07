«Ак Барс» — «Сибирь»: счет матча 3:6, обзор голов

В составе казанцев забили Александр Барабанов, оформивший дубль, и Семен Кошелев. За гостей отметились Владимир Бутузов, Георгий Белоусов, Валентин Пьянов, Алексей Яковлев, Егор Мартынов и Никита Коротков.
Чемпионат КХЛ
«Ак Барс (Казань) — "Сибирь" (Новосибирская область) — 3:6 (2:4, 0:1, 1:1)
Голы: Барабанов — 4, 0:16 — 1:0. Барабанов — 5 (Петан, Яшкин), 2:52 — 2:0. Бутузов — 6 (бол., Белоусов, Мерфи), 14:19 — 2:1. Белоусов — 4 (Карпов), 16:02 — 2:2. Пьянов — 3 (Бутузов), 16:52 — 2:3. Яковлев — 2 (Мерфи, Коротков), 19:35 — 2:4. Мартынов — 2 (бол., Карпов, Кара), 31:48 — 2:5. Коротков — 2 (мен.), 58:36 — 2:6. Кошелев — 3 (бол., Семенов, Петан), 59:19 — 3:6Вратари: Билялов (Мифтахов, 16:52, 58:11 — 58:36, 59:08 — 59:19) — КостинШтраф: 6 — 14Броски: 35 (9+8+18) — 26 (9+11+6)
Благодаря победе «Сибирь» обошла «Ак Барс» в турнирной таблице Восточной конференции, поднявшись на третью строчку. «Ак Барс» располагается на четвертой позиции.