«Динамо» Минск — СКА: счет матча 0:3, обзор голов

на чужой площадке одержал победу над минским(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей дубль записал на свой счет нападающий Василий Глотов, а еще одну шайбу забросил Арсений Грицюк.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Глотов — 2 (Грицюк, Никишин), 0:26 — 0:1. Грицюк — 4 (Зыков, Галенюк), 29:06 — 0:2. Глотов — 3 (п.в.), 58:45 — 0:3Вратари: Тихомиров (57:27 — 58:45) — ПлешковБроски: 34 (9+10+15) — 24 (11+6+7)Штраф: 12 — 8

После этого матча СКА занимает 3-е место в таблице Запада с 15-ю очками в копилке. Минское «Динамо» — на 6-й строчке (12).