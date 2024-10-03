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    СКА всухую обыграл минское «Динамо»

    «Динамо» Минск — СКА: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Динамо Минск
    СКА на чужой площадке одержал победу над минским «Динамо» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА
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    СКА

    В составе гостей дубль записал на свой счет нападающий Василий Глотов, а еще одну шайбу забросил Арсений Грицюк.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Глотов — 2 (Грицюк, Никишин), 0:26 — 0:1. Грицюк — 4 (Зыков, Галенюк), 29:06 — 0:2. Глотов — 3 (п.в.), 58:45 — 0:3Вратари: Тихомиров (57:27 — 58:45) — ПлешковБроски: 34 (9+10+15) — 24 (11+6+7)Штраф: 12 — 8

    После этого матча СКА занимает 3-е место в таблице Запада с 15-ю очками в копилке. Минское «Динамо» — на 6-й строчке (12).

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