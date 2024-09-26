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    Десятков о поражении «Витязя»: Видимо, надо пройти все эти круги ада

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Амур
    Главный тренер «Витязя» Павел Десятков поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Амура» (2:3).

    Павел Десятков — главный тренер «Витязя»
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    Павел Десятков — главный тренер «Витязя»

    «Наверное, весь второй период стал ключевым, потому что мы провели его безобразно — полностью отсутствовало нападение, неправильно играли: не сохраняли шайбу в зоне атаки, не держали её в глубине, постоянно нарывались на атаки соперника, на быстрый переход. Ну и большинство, которое мы получили в концовке второго периода, нас просто добило. Хороших ребят я подготовил в Красноярске для Хабаровска (улыбается).

    Надо через это пройти, это индивидуальная ответственность игроков, которые выходят в большинстве в данной ситуации — безответственно, расхлябанно и слабохарактерно. Это не потеря концентрации, это безответственность. Говорить, что мы хорошо играли третий период, создавали моменты и напрягали вратаря — это сейчас уже разговоры в пользу бедных. Мы должны добиваться результата.

    Будем сильнее, видимо, надо пройти все эти круги ада, которые на нас сваливаются. У нас ещё одна игра на выезде, чтобы поменять отношение к себе, поменять мнение. Это самое главное. Я добиваюсь, чтобы мнение о "Витязе" в Лиге изменилось. Работая с другой стороны, знаю, как относятся к командам из нижней части турнирной таблицы. Мне находиться там не хочется, это не для меня.

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    • Проиграли по силовым приёмам 3-27? Для меня это удивительно. Проверим эти показатели по нашей статистике, потому что часто есть несовпадения. Но это странно», — сказал Десятков пресс-службе КХЛ.

    После этого матча «Витязь» располагается на 9-й позиции Запада с 6-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Барыса» 28-го сентября.

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