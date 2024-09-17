Епанчинцев об игре Карпова: Я бы не сказал, что он выпадает

Главный тренервысказался об игре нападающего командына старте нынешнего сезона КХЛ.

«Максим делает большой объём работы. Я бы не сказал, что он выпадает. Я как тренер вижу по-другому немножко его полезные действия. Стараемся его вывести на тот уровень, пару моментов сегодня неплохих было. Он играет и большинство, и меньшинство. Мы уверены, что он будет с каждой игрой добавлять.

Наверное, это заметно, что человек пропустил предсезонные сборы практически. Видно, что быстро закисляется. Так что через эти игры, через тренировочный процесс. После них он будет ещё быстрее, наглее, и мы увидим того Карпова, который был до этого», — передает слова Епанчинцева Чемпионат.

Напомним, что «Сибирь» 17-го сентября одолела «Нефтехимик» со счетом 5:2. В сезоне 2024/2025 Карпов провел за новосибирскую команду 6 матчей и не отметился результативными действиями.