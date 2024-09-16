Ротенберг: Демидов с таким отношением может стать лучшим в мире

Главный тренер СКАоценил игру 18-летнего нападающегов матче против «Лады» (4:3 ОТ).

Демидов в матче с «Ладой» забросил первую шайбу в КХЛ.

«Я рассказал Ивану, как надо готовиться к сезону, чтобы он играл в КХЛ. Всегда был на сто процентов уверен, что он может играть в КХЛ.

Надо ему сказать огромное спасибо, что он услышал, приехал готовым на сборы. По всем показателями он в разы стал лучше, чем в прошлом сезоне. Это огромная работа.

Хоккей требует стопроцентного внимания игрока, тренера — всех, чтобы побеждать. Мы видим отношение хоккеиста. Когда есть такое отношение, то у игрока есть все возможности стать лучшим в мире. Мы будем к этому стремиться. Это только начало.

У нас такая русская культура — нельзя хвалить. Поэтому не будем хвалить. Будем ругать все вместе, будем критиковать. Есть над чем работать, есть моменты, которые надо улучшать.

Хорошо, что Иван был в зале, потренировался и готов пообщаться с журналистами. Он и работает, и общается. Для тренеров и хоккеистов важно общаться с журналистами. Это дает нам возможность развивать наш вид спорта, повышать интерес.

Гол Ивана сейчас в соцсетях многих команд в Северной Америке. Это пошло по всему миру — даже в Индии, Малайзии и даже в Южной Африке, в городе Дурбан. Это правда — без шуток», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.