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    Ротенберг: Демидов с таким отношением может стать лучшим в мире

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА КХЛ
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру 18-летнего нападающего Ивана Демидова в матче против «Лады» (4:3 ОТ).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    Демидов в матче с «Ладой» забросил первую шайбу в КХЛ.

    «Я рассказал Ивану, как надо готовиться к сезону, чтобы он играл в КХЛ. Всегда был на сто процентов уверен, что он может играть в КХЛ.

    Надо ему сказать огромное спасибо, что он услышал, приехал готовым на сборы. По всем показателями он в разы стал лучше, чем в прошлом сезоне. Это огромная работа.

    Хоккей требует стопроцентного внимания игрока, тренера — всех, чтобы побеждать. Мы видим отношение хоккеиста. Когда есть такое отношение, то у игрока есть все возможности стать лучшим в мире. Мы будем к этому стремиться. Это только начало.

    У нас такая русская культура — нельзя хвалить. Поэтому не будем хвалить. Будем ругать все вместе, будем критиковать. Есть над чем работать, есть моменты, которые надо улучшать.

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    • Хорошо, что Иван был в зале, потренировался и готов пообщаться с журналистами. Он и работает, и общается. Для тренеров и хоккеистов важно общаться с журналистами. Это дает нам возможность развивать наш вид спорта, повышать интерес.

    Гол Ивана сейчас в соцсетях многих команд в Северной Америке. Это пошло по всему миру — даже в Индии, Малайзии и даже в Южной Африке, в городе Дурбан. Это правда — без шуток», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.

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