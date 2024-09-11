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    Ротенберг: Никишин и Педан восстановились после травм

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о последних новостях из лазарета команды.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «У нас есть позитивные новости. Готовы играть наши лидеры — капитан Александр Никишин и Андрей Педан, которые восстановились после травм, полученных ещё в прошлом сезоне. Рвётся в бой Сергей Плотников, выздоровел и Никита Серебряков.

    К сожалению, повреждение, которое Василий Глотов получил на турнире Пучкова, оказалось сложнее, чем казалось изначально. Здоровье нашего лидера важнее всего, мы дадим ему полноценно восстановиться, не будем форсировать его подготовку. Продолжают восстановление Сергей Андронов, Артем Земчёнок, Иван Зинченко и Павел Мойсевич», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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    В текущем сезоне СКА одержал лишь одну победу в трех стартовых матчах.

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