Козлов о победе в «зеленом дерби»: Всю игру было эмоционально и волнительно

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:3).

«Первая игра, "зелёное дерби" в домашнем матче. Всю игру было эмоционально и волнительно, видно было и по хоккеистам. Были моменты, над которыми стоит поработать. Александр Самонов много подчищал за нами. Очень приятно побеждать при своих болельщиках.

Проблема на точке — это соперник силен или надо подтягивать нам? Думаю, всё вместе. И у них сильные игроки в этом компоненте, и нам надо подтянуть игру на "точке".

Во 2-м периоде казанцы перехватили инициативу? Они хорошо играли, но и у нас было отличное начало. Просто во втором периоде начали допускать ошибки, которые нельзя делать. Этим и воспользовалась опытная команда.

Как оцениваю игру Шелдона Ремпала? Да, доволен его игрой, тем более он забил гол. Может быть, болельщики ждут от него больше голов, но ему нужно время на адаптацию. Пока у него не заходит, но его самоотдача и работа на льду это компенсируют», — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ уфимцы сыграют против «Трактора» 8-го сентября.