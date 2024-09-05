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    Козлов о победе в «зеленом дерби»: Всю игру было эмоционально и волнительно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Ак Барс
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (5:3).

    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
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    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»

    «Первая игра, "зелёное дерби" в домашнем матче. Всю игру было эмоционально и волнительно, видно было и по хоккеистам. Были моменты, над которыми стоит поработать. Александр Самонов много подчищал за нами. Очень приятно побеждать при своих болельщиках.

    Проблема на точке — это соперник силен или надо подтягивать нам? Думаю, всё вместе. И у них сильные игроки в этом компоненте, и нам надо подтянуть игру на "точке".

    Во 2-м периоде казанцы перехватили инициативу? Они хорошо играли, но и у нас было отличное начало. Просто во втором периоде начали допускать ошибки, которые нельзя делать. Этим и воспользовалась опытная команда.

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    • Как оцениваю игру Шелдона Ремпала? Да, доволен его игрой, тем более он забил гол. Может быть, болельщики ждут от него больше голов, но ему нужно время на адаптацию. Пока у него не заходит, но его самоотдача и работа на льду это компенсируют», — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ уфимцы сыграют против «Трактора» 8-го сентября.

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