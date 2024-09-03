Радулов: Модель «Локомотива» ближе к тому, что было в ЦСКА, когда я там давно выступал

Александр Радулов Фото: globallookpress.com
«Отличие от Казани есть, да. Мы играем чуть‑чуть поагрессивнее без шайбы. Вот это бросается в глаза и чувствуется. От нас это требуется на тренировках, на собраниях.
Наверное, модель "Локомотива" ближе к тому, что было в ЦСКА, когда я там давно выступал. Конечно, какие‑то нюансы поменялись, но больше есть схожесть с тем временем», — цитирует Радулова «Матч ТВ».
Напомним, что летом 38‑летний Радулов покинул «Ак Барс» и подписал однолетний контракт с «Локомотивом».