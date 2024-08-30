Нападающий «Коламбуса» Годро и его брат погибли в результате столкновения с автомобилем

подтвердили гибель нападающего команды

По слухам, 31-летний Годро и его брат Мэттью катались на велосипедах и были сбиты насмерть пьяным водителем. Полиция Нью-Джерси отказалась давать какие-либо комментарии.

«Коламбус Блю Джекетс потрясен и опустошен этой невообразимой трагедией. Джонни был не только великим хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом. Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Мередит, его детям Ноа и Джонни, его родителям, их семье и друзьям в связи с внезапной потерей Джонни и Мэттью.

Джонни играл с огромной радостью, которую чувствовали все, кто видел его на льду. Он привносил искреннюю любовь к хоккею повсюду, где выступал: от Бостонского колледжа до "Калгари Флэймз", сборной США и "Блю Джекетс". Он приводил в восторг болельщиков так, как мог только Джонни Хоккей. Влияние, которое он оказал на нашу организацию и наш вид спорта, было глубоким, но оно меркнет по сравнению с тем неизгладимым впечатлением, которое он произвёл на всех, кто его знал.

Джонни принял наш клуб, когда приехал сюда два года назад, и "Коламбус" принял его с распростёртыми объятиями. Мы будем ужасно скучать по нему и сделаем всё, что в наших силах, чтобы поддержать его семью и друг друга в этой трагедии.

В это время мы просим молиться за семью Годро и уважать их частную жизнь, когда они скорбят», — сказано в сообщении «Коламбус Блю Джекетс».

В прошедшем сезоне Годро провел за «Коламбус» 81 матч и набрал 60 (12+48) очков.