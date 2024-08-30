ИдетЖеребьевка Лиги Европы и Лиги конференцийОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Лиги ЕвропыЖеребьевка Лиги Европы и Лиги конференций. Онлайн
  • 13:56
    • СЭ: Соболев успешно прошел медосмотр перед подписанием контракта с «Зенитом»
  • 11:50
    • Источник: Семак был против подписания Соболева
  • 11:33
    • «Аль-Ахли» подпишет нападающего сборной Англии
    Все новости спорта

    Нападающий «Коламбуса» Годро и его брат погибли в результате столкновения с автомобилем

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Коламбус Блю Джекетс Вокруг хоккея
    В «Коламбусе» подтвердили гибель нападающего команды Джонни Годро.

    Джонни Годро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонни Годро

    По слухам, 31-летний Годро и его брат Мэттью катались на велосипедах и были сбиты насмерть пьяным водителем. Полиция Нью-Джерси отказалась давать какие-либо комментарии.

    «Коламбус Блю Джекетс потрясен и опустошен этой невообразимой трагедией. Джонни был не только великим хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом. Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Мередит, его детям Ноа и Джонни, его родителям, их семье и друзьям в связи с внезапной потерей Джонни и Мэттью.

    Джонни играл с огромной радостью, которую чувствовали все, кто видел его на льду. Он привносил искреннюю любовь к хоккею повсюду, где выступал: от Бостонского колледжа до "Калгари Флэймз", сборной США и "Блю Джекетс". Он приводил в восторг болельщиков так, как мог только Джонни Хоккей. Влияние, которое он оказал на нашу организацию и наш вид спорта, было глубоким, но оно меркнет по сравнению с тем неизгладимым впечатлением, которое он произвёл на всех, кто его знал.

    Джонни принял наш клуб, когда приехал сюда два года назад, и "Коламбус" принял его с распростёртыми объятиями. Мы будем ужасно скучать по нему и сделаем всё, что в наших силах, чтобы поддержать его семью и друг друга в этой трагедии.

    В это время мы просим молиться за семью Годро и уважать их частную жизнь, когда они скорбят», — сказано в сообщении «Коламбус Блю Джекетс».

    В прошедшем сезоне Годро провел за «Коламбус» 81 матч и набрал 60 (12+48) очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативную игру
  • «Спартак» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Зенит» одержит важную победу, разгромив соперника
  • «Пари НН» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Интер» не оставит шансов своему сопернику
  • «Интер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.30
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Пари НН — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Попырин — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Рублев — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие