В «Динамо» объяснили подписание Миски

Генеральный менеджер московскоговысказался о переходе голкиперав стан «бело-голубых».

«Хантер Миска — новый голкипер московского "Динамо". Длительная работа по поиску кандидата на пост первого номера команды завершена. Это новое имя для нашей лиги, поэтому вопрос адаптации вратаря в КХЛ один из самых важных.

Главный тренер, тренер вратарей тщательно изучили все нюансы игры голкипера, после чего было принято решение о подписании контракта с ним. Это серьёзный вызов для Хантера. Он едет в Россию сверхмотивированным. Желаем ему удачи!», — цитирует Сопина пресс-служба «Динамо».

Напомним, что «бело-голубые» подписали контракт с Миской до конца сезона 2024/2025.