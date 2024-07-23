В «Динамо» объяснили подписание Миски

Алексей Сопин — генеральный менеджер «Динамо» Фото: t.me/dynamo_ru
«Хантер Миска — новый голкипер московского "Динамо". Длительная работа по поиску кандидата на пост первого номера команды завершена. Это новое имя для нашей лиги, поэтому вопрос адаптации вратаря в КХЛ один из самых важных.
Главный тренер, тренер вратарей тщательно изучили все нюансы игры голкипера, после чего было принято решение о подписании контракта с ним. Это серьёзный вызов для Хантера. Он едет в Россию сверхмотивированным. Желаем ему удачи!», — цитирует Сопина пресс-служба «Динамо».
Напомним, что «бело-голубые» подписали контракт с Миской до конца сезона 2024/2025.