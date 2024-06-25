Камалов продолжит карьеру в «Барысе»

Экс-защитникперешел в. Об этом сообщает пресс-служба астанинского клуба.

Стало известно, что контракт защитника с «Барысом» будет рассчитан до конца сезона 2025/2026. СКА получил за этот трансфер денежную компенсацию.

«Камалов — достаточно квалифицированный и опытный защитник, который одинаково продуктивен на обеих сторонах площадки. Последние два сезона мы это могли наблюдать как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Сейчас он выходит на пик своей формы, и мы получили очень полезный актив на два сезона», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

В прошедшем сезоне КХЛ Камалов провел за СКА 41 матч, забросил 3 шайбы и сделал 5 голевых передач.