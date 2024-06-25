ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никита КучеровНХЛ 2023/24: Главные победы и разочарования регулярного сезона
  • 09:19
    • «Флорида» впервые в истории выиграла Кубок Стэнли
  • 09:12
    • Бразилия разошлась миром с Коста-Рикой, Колумбия победила Парагвай
  • 13:43
    • «Наполи» подпишет защитника «Реала»
  • 13:28
    • Нападающий «Барселоны» близок к переходу в «Челси»
    Все новости спорта

    Камалов продолжит карьеру в «Барысе»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс СКА Трансферы
    Экс-защитник СКА Никита Камалов перешел в «Барыс». Об этом сообщает пресс-служба астанинского клуба.

    Никита Камалов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Камалов

    Стало известно, что контракт защитника с «Барысом» будет рассчитан до конца сезона 2025/2026. СКА получил за этот трансфер денежную компенсацию.

    «Камалов — достаточно квалифицированный и опытный защитник, который одинаково продуктивен на обеих сторонах площадки. Последние два сезона мы это могли наблюдать как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Сейчас он выходит на пик своей формы, и мы получили очень полезный актив на два сезона», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

  • Шипачев — в «Динамо» Минск, а Григоренко — в СКА. Таблица переходов и составы команд Запада в новом сезоне КХЛ
  • СКА подписал лидеров ЦСКА, а Цыплаков продолжит карьеру в НХЛ. Материал о всех трансферах КХЛ в Западной конференции
  • 20/06/2024

    • В прошедшем сезоне КХЛ Камалов провел за СКА 41 матч, забросил 3 шайбы и сделал 5 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голов будет в достатке
  • Дания — Сербия. Прогноз и ставки
  • 2.77
    •
  • Голевого изобилия не избежать?!
  • Нидерланды — Австрия. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • Давайте поставим на минимализм!
  • Франция — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Дания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Англия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Украина — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Грузия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Словакия — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Чехия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие