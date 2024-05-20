Евгений Кузнецов: Благодарен «Каролине» за возможность продолжить карьеру в НХЛ

Нападающий «Каролины»подвел итоги сезона и заявил, что благодарен «Харрикейнз» за предоставленную возможность продолжить карьеру в НХЛ.

Контракт россиянина с «Каролиной» будет действовать ещё один сезон.

«Это была великолепная возможность для меня. Я старался быть собой и помочь команде победить. К сожалению, нам это сделать не удалось. Отстойно так завершать сезон, я считаю, что мы заслужили право на седьмой матч в серии с "Рейнджерс". Поражение в шестом матче стало очень болезненным для меня.

Какова моя роль в команде в следующем сезоне? У меня всегда есть выбор: я могу плакать о том, что мне не дают много игрового времени, или помогать команде любым способом. Я сделаю всё, что пойдёт на пользу команде. Я очень благодарен за возможность играть в НХЛ», — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету 31-летнего россиянина 6 (4+2) очков в 10 матчах. Его команда уступила в серии с «Рейнджерс» со счётом 2-4.