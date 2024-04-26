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    НХЛ. «Флорида» одолела «Тампу», «Айлендерс» проиграли «Каролине»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Айлендерс
    «Флорида» выиграла у «Тампы» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:3. «Пантерз» увеличили преимущество в серии до 3-0.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    У победителей голевой передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Голкипер Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

    Ворота «Лайтнинг» в этой встрече защищал российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил 26 из 30 бросков. Нападающий Никита Кучеров сделал одну голевую передачу.

    Четвертая игра в серии пройдет 28 апреля.

    НХЛ. Плей-офф
    «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
    Голы: Ткачак — 2 (Лунделл, Верхэге), 10:39 — 0:1. Стэмкос — 3 (Хедман, Кучеров), 20:44 — 1:1. Мотт — 1 (Жанно), 22:56 — 2:1. Райнхарт — 2 (Тарасенко, Монтур), 29:58 — 2:2. Монтур — 1 (Лоренц, Окпосо), 36:30 — 2:3. Лоренц — 1 (Казинс, Форслинг), 49:41 — 2:4. Пол — 1 (Дюклер, Чернак), 54:50 — 3:4. Ткачак — 3 (п.в., Верхэге, Форслинг), 59:28 — 3:5Вратари: Василевский (58:16 — 59:28) — БобровскийШтраф: 2 — 10Броски: 29 (10+12+7) — 31 (11+9+11)

    «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 3:5

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    «Каролина» выиграла у «Айлендерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2. «Харрикейнз» ведут в серии — 3-0.

    У победителей российский защитник Дмитрий Орлов забросил одну шайбу. Нападающий Андрей Свечников сделал две голевые передачи.

    Четвертый матч в серии состоится 27 апреля.

    НХЛ. Плей-офф
    «Айлендерс» — «Каролина» — 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)
    Голы: Бернс — 1 (Нечас, Терявяйнен), 4:46 — 0:1. Орлов — 1 (Свечников, Гюнцель), 10:25 — 0:2. Энгвалль — 1 (Ли, Пелек), 22:48 — 1:2. Ахо — 2 (Свечников, Чатфилд), 27:14 — 1:3. Нельсон — 1 (Палмиери, Пулок), 37:39 — 2:3Вратари: Сорокин (Варламов, 27:14) — АндерсенШтраф: 4 — 4Броски: 31 (15+5+11) — 22 (9+10+3)

    «Айлендерс» — «Каролина» — 2:3
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