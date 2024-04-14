Стала известна первая пара плей-офф НХЛ в Западной конференции

встретится св первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли в Западной конференции. Это первая сформировавшаяся пара в предстоящем плей-офф.

Ранее команды не встречались друг с другом в розыгрыше Кубка Стэнли. В текущем чемпионате «Виннипег» обыграл «Колорадо» во всех трех матчах (4:2, 6:2), в том числе 13 апреля — 7:0.

Пока неизвестно, у кого будет преимущество домашнего льда. После 80 матчей в Центральном дивизионе «Виннипег Джетс» находится на второй строчке с 106 очками. «Лавины» занимают третье место со 104 баллами.

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Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли 2024 начнется в ночь на 21 апреля и закончится не позднее 24 июня. Регулярный чемпионат НХЛ завершится 19 апреля 2024 года.