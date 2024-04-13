НХЛ. «Сент-Луис» проиграл «Каролине», «Калгари» одолел «Анахайм», «Вегас» — «Миннесоту»

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Сент-Луис» — «Каролина» — 2:5
Российский нападающий гостей Андрей Свечников отметился одной голевой передачей.
«Каролина» набрала 109 очков и идет на 2-й строчке в Восточной конференции. «Сент-Луис» занимает 9-е место в Западной конференции — 89 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Каролина» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Голы: Болдюк — 5 (Ледди, Томас), 17:34 — 1:0. Мартинук — 14 (Свечников), 18:59 — 1:1. Кайру — 30 (бол., Бучневич, Томас), 25:41 — 2:1. Джарвис — 31 (Шей, Андерсен), 28:07 — 2:2. Слэвин — 6 (Ахо, Деанджело), 47:53 — 2:3. Гюнцель — 30 (п.в.), 57:20 — 2:4. Гюнцель — 31 (п.в., Джарвис, Слэвин), 59:10 — 2:5Вратари: Биннингтон (57:10 — 57:20, 58:45 — 59:10) — Андерсен (9:32 — 9:36)Штраф: 6 — 6Броски: 31 (11+6+14) — 42 (13+19+10)
«Сент-Луис» — «Каролина» — 2:5
«Чикаго» — «Нэшвилл» — 1:5
«Нэшвилл» набрал 97 очков и идет на 6-й строчке в Западной конференции.
«Чикаго» занимает 15-е место — 51 очко.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Нэшвилл» — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
Голы: Форсберг — 44 (бол., Евангелиста, Новак), 5:53 — 0:1. Шервуд — 10 (Шенн, Стэстни), 19:03 — 0:2. Форсберг — 45, 25:22 — 0:3. Зукер — 14 (бол., Йоси, Ланкинен), 29:39 — 0:4. Курашев — 18 (бол., Бедард, Т. Джонсон), 36:58 — 1:4. Форсберг — 46 (бол., О`Райлли, Евангелиста), 41:37 — 1:5Вратари: Содерблум — ЛанкиненШтраф: 8 — 10Броски: 26 (6+12+8) — 40 (13+14+13)
«Чикаго» — «Нэшвилл» — 1:5
«Эдмонтон» — «Аризона» — 2:3 ОТ
«Аризона» набрала 75 очков и занимает 13-е место в Западной конференции.
«Эдмонтон» располагается на 5-й строчке — 102 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Аризона» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Доан — 4 (Макбэйн, Маччелли), 5:20 — 0:1. Хенрик — 22 (Кейн, Стэчер), 21:49 — 1:1. Кули — 20 (Шмальц, Дурзи), 25:37 — 1:2. Нерс — 10 (Фогеле, Кейн), 41:12 — 2:2. Маччелли — 16 (Кессельринг, Доан), 61:35 — 2:3Вратари: Пикар (6:04 — 6:09, 61:35) — Веймелка (61:35)Штраф: 4 — 2Броски: 39 (6+15+17+1) — 28 (10+7+8+3)
«Эдмонтон» — «Аризона» — 2:3 ОТ
Все прогнозы на НХЛ
«Анахайм» — «Калгари» — 3:6
Российский нападающий «Флэймз» Андрей Кузьменко забросил три шайбы. Теперь у него в этом сезоне 43 (21+22) очка.
«Калгари» набрал 77 очков и занимает 12-е место в Западной конференции.
«Анахайм» идет на 14-й строчке — 57 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Калгари» — 3:6 (0:2, 0:2, 3:2)
Голы: Манджапане — 14 (мен., Пачал, Шарангович), 5:54 — 0:1. Кадри — 27 (Поспишил, Шилингтон), 11:53 — 0:2. Кузьменко — 19 (бол., Кадри, Уигар), 25:43 — 0:3. Зари — 13 (Юбердо, Хант), 38:28 — 0:4. Коланджело — 1 (Лундестрем, Гудас), 42:54 — 1:4. Ватрано — 34 (Зеграс, Лакомб), 46:13 — 2:4. Зеллвегер — 2 (Фаулер, Терри), 47:01 — 3:4. Кузьменко — 20 (бол., Юбердо, Кадри), 54:22 — 3:5. Кузьменко — 21 (Поспишил, Уигар), 57:19 — 3:6Вратари: Гибсон — ВольфШтраф: 12 — 6Броски: 22 (5+5+12) — 27 (9+10+8)
«Анахайм» — «Калгари» — 3:6
«Вегас» — «Миннесота» — 7:2
«Вегас» с 94 очками остался на восьмом месте в Западной конференции и стал последней командой от «Запада», которая вышла в плей-офф.
«Миннесота» с 83 очками — на десятой строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Миннесота» — 7:2 (3:0, 1:1, 3:1)
Голы: Руа — 12 (мен., Айкел), 2:57 — 1:0. Дорофеев — 13 (Теодор, Стивенсон), 6:21 — 2:0. Айкел — 30 (бол., Хэнифин, Стивенсон), 8:35 — 3:0. Хуснутдинов — 1 (бол., Фэйбер, Юханссон), 27:42 — 3:1. Маршессо — 41 (бол., Стивенсон, Хэнифин), 33:12 — 4:1. Гертл — 16 (Уайтклауд, Стивенсон), 42:27 — 5:1. Хартман — 20 (Болди, Бродин), 47:13 — 5:2. Карлссон — 28 (Коттер, Манта), 50:49 — 6:2. Колесар — 8 (Руа, Дорофеев), 53:55 — 7:2Вратари: Томпсон — ФлериШтраф: 6 — 8Броски: 30 (7+5+18) — 27 (11+7+9)
«Вегас» — «Миннесота» — 7:2