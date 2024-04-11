НХЛ. «Сент-Луис» выиграл у «Чикаго», «Эдмонтон» победил «Вегас», «Аризона» — «Ванкувер»

«Сент-Луис» — «Чикаго» — 5:2
Российские нападающие Павел Бучневич и Никита Александров сделали по голевой передаче.
«Сент-Луис» набрал 89 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке — 51 очко.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Чикаго» — 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)
Голы: Кайру — 28 (Ледди, Хофер), 2:04 — 1:0. Кайру — 29 (Саад, Бучневич), 2:46 — 2:0. Крюг — 5 (Кэссел, Александров), 4:37 — 3:0. Болдюк — 4 (Томас, Шенн), 6:59 — 4:0. Курашев — 17 (Корчински), 28:40 — 4:1. Томас — 25 (Шенн, Болдюк), 50:01 — 5:1. Слаггерт — 1 (Донато, Энтвистл), 56:51 — 5:2Вратари: Хофер — Мразек (Содерблум, 4:37)Штраф: 8 — 10Броски: 26 (9+8+9) — 20 (1+10+9)
«Сент-Луис» — «Чикаго» — 5:2
«Эдмонтон» — «Вегас» — 5:1
«Эдмонтон» набрал 101 очко и занимает 5-е место в Западной конференции.
«Вегас» идет на 8-й строчке — 92 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Вегас» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Сиси — 4 (Маклеод, Нерс), 9:37 — 1:0. Экхольм — 11 (Маклеод, Перри), 25:38 — 2:0. Хаймэн — 55 (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 28:06 — 3:0. Драйзайтль — 39 (бол., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 46:50 — 4:0. Колесар — 7 (мен., Хэнифин, Карлссон), 47:50 — 4:1. Холлоуэй — 4, 49:56 — 5:1Вратари: Скиннер — ХиллШтраф: 0 — 6Броски: 26 (7+9+10) — 20 (6+6+8)
«Эдмонтон» — «Вегас» — 5:1
«Ванкувер» — «Аризона» — 3:4 ОТ
В овертайме гол забил 19-летний форвард «Койотс» Логан Кули.
«Аризона» набрала 73 очка и занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» со 105 очками — на второй строчке таблицы «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Аризона» — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
Голы: Браун — 3 (Гюнтер, Колячонок), 25:46 — 0:1. Миллер — 36 (Майерс, Хьюз), 38:32 — 1:1. Колячонок — 1 (Крауз, Гюнтер), 39:28 — 1:2. Гюнтер — 15 (Кули), 41:55 — 1:3. Гарлэнд — 19 (Хегландер, Хьюз), 51:18 — 2:3. Петтерссон — 34 (бол., Хьюз), 56:18 — 3:3. Кули — 19 (мен., Гюнтер, Дурзи), 63:51 — 3:4Вратари: Силов — ИнгрэмШтраф: 10 — 8Броски: 26 (8+4+11+3) — 18 (2+9+4+3)
«Ванкувер» — «Аризона» — 3:4 ОТ