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    Каменский об увеличении лимита на легионеров в КХЛ: Конкуренция рождает качество

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    Вице-президент КХЛ Валерий Каменский рассказал о своем отношении к увеличению лимита на легионеров со следующего сезона.

    Валерий Каменский
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    Валерий Каменский

    «Я за увеличение лимита, за возвращение пяти легионеров.

    Мешает ли это развитию наших спортсменов? Не мешало же. У нас до этого было пять. Мешало? Не мешало. И при чём тут спортсмены? Наоборот, конкуренция рождает качество. У нас будет больше конкуренции, будет выше уровень хоккея. А то, что воспитывать мы должны в молодёжной команде, в юношеском, детском хоккее, — здесь мы должны добавлять. Воспитывать свою молодёжь, которая будет приходить и занимать места ведущих хоккеистов.

    И потом — новый лимит не обязывает тебя брать пять игроков. Хочешь — бери одного, бери двух. Просто "до пяти". Вот и всё. Каждая команда может выбирать столько, сколько она хочет. Так же и с тремя было — "до трёх". Не вижу ничего такого здесь», — сказал Каменский Чемпионату.

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    • Ранее сообщалось о том, что в КХЛ вернут лимит на легионеров с 3-х иностранцев до 5-и со следующего сезона.

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