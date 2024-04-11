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    Источник: «Аризона» может сменить название и переехать в Солт-Лейк-Сити

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Аризона Койотс
    Клуб НХЛ «Аризона» может сменить брендинг со следующего сезона. Об этом сообщает журналист Франк Серевалли.

    «Аризона»
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    «Аризона»

    Стало известно, что владельцы «Койотис» планируют продать клуб в ближайшее время. Главный претендент на покупку «Аризоны» — компания Smith Entertainment Group.

    Если у организации получится заключить сделку, то клуб сменит брендинг, название и переедет в Солт-Лейк-Сити, где первое время будет играть на местном баскетбольном стадионе «Дельта».

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    • Отмечается, что руководители НХЛ уже разрабатывают 2 варианта календаря на следующий сезон — одну с «Аризоной», а другую — с франшизой из Солт-Лейк-Сити.

    В нынешнем сезоне команда занимает 13-е место в таблице Запада с 73 очками в активе. «Аризона» уже потеряла математические шансы на попадание в плей-офф НХЛ.

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