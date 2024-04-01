Заварухин: Против «Локомотива» будем играть в свой хоккей

Главный тренерподелился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина с

«Ребята отдохнули, все готовы дать бой. "Локомотив" — хорошая системная команда. Мы будем играть в свой хоккей. Команда к этому готова. Игра покажет, пойдёт пауза нам на пользу или нет. Лучше это или хуже — всё покажет игра.

Серия с "Локомотивом" будет похожа на серию с "Динамо"? Они играют примерно в одну систему. Да, есть большие защитники. На это мы внимание обратили. У нас есть более быстрые хоккеисты, которые должны этих защитников разворачивать и обыгрывать. Мастерство наших форвардов должно сказать своё слово», — цитирует Заварухина пресс-служба челябинского клуба.