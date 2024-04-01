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    Заварухин: Против «Локомотива» будем играть в свой хоккей

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Локомотив
    Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Ребята отдохнули, все готовы дать бой. "Локомотив" — хорошая системная команда. Мы будем играть в свой хоккей. Команда к этому готова. Игра покажет, пойдёт пауза нам на пользу или нет. Лучше это или хуже — всё покажет игра.

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    • Серия с "Локомотивом" будет похожа на серию с "Динамо"? Они играют примерно в одну систему. Да, есть большие защитники. На это мы внимание обратили. У нас есть более быстрые хоккеисты, которые должны этих защитников разворачивать и обыгрывать. Мастерство наших форвардов должно сказать своё слово», — цитирует Заварухина пресс-служба челябинского клуба.

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