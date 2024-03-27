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    Галкин об игре «Автомобилиста»: Мы выиграли и всех порадовали, остальное не важно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист СКА
    Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин высказался о выходе команды в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина.

    Владимир Галкин
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    Владимир Галкин

    «Игра оказалась насыщенной на голы и интересной болельщикам. Точно могу сказать, что для тренера матч вышел напряженным: все-таки наша система игры предусматривает, чтобы мы пропускали как можно меньше голов, но на этот раз получился "бразильский" хоккей. Самое главное — мы выиграли и всех порадовали, остальное не важно.

    В сезоне мне удобнее играть в "автобус", а в плей-офф — на победу (улыбается).

    На мой взгляд, в серии "Спартака" и "Металлурга" обе команды атакующие. Если честно, для меня нет разницы, с кем из них играть в полуфинале. Все достойные. На кого выйдем, с тем и будем играть, тут уже решающую роль играют тонкости и удача», — приводятся слова Галкина на сайте Охтинского пресс-центра.

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    • Галкин провел 3 матча в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, в которых отразил 92.45% бросков при коэффициенте надежности 1.92.

    Напомним, что «Автомобилист» оказался сильнее СКА во 2-м раунде плей-офф КХЛ, обыграв со счетом в серии 4:1.

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