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    Быков: Серия СКА — «Автомобилист» может затянуться до семи матчей

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА Автомобилист КХЛ
    Известный тренер Вячеслав Быков поделился мнением о противостоянии СКА и «Автомобилиста» во втором раунде Кубка Гагарина.

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    СКА проиграл «Автомобилисту» (2:3) в первом матче серии.

    «Эта серия может затянуться и до семи матчей, что болельщики хоккея наверняка предпочтут. В отличии от тренеров и игроков этих команд. Для команд — чем быстрее выход, тем больше сил остается для следующего раунда. Будет время и на восстановление, и на подготовку.

    Но по одному матчу предсказывать смог бы только провидец. Я не в этой роли. И фаворита не назову, так как обе команды демонстрируют интересный хоккей.

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    • У двух команд амбиции завоевать Кубок Гагарина. Так что, лучше наслаждаться хоккеем, чем гадать!», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

    Второй матч между СКА и «Автомобилистом» пройдет 19 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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