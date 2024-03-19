Быков: Серия СКА — «Автомобилист» может затянуться до семи матчей

Известный тренерподелился мнением о противостоянииво втором раунде Кубка Гагарина.

СКА проиграл «Автомобилисту» (2:3) в первом матче серии.

«Эта серия может затянуться и до семи матчей, что болельщики хоккея наверняка предпочтут. В отличии от тренеров и игроков этих команд. Для команд — чем быстрее выход, тем больше сил остается для следующего раунда. Будет время и на восстановление, и на подготовку.

Но по одному матчу предсказывать смог бы только провидец. Я не в этой роли. И фаворита не назову, так как обе команды демонстрируют интересный хоккей.

У двух команд амбиции завоевать Кубок Гагарина. Так что, лучше наслаждаться хоккеем, чем гадать!», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

Второй матч между СКА и «Автомобилистом» пройдет 19 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.