Ротенберг — про поражение от «Автомобилиста»: Первый блин комом

Наставник СКАпосле поражения от «Автомобилиста» заявил, что команда должна улучшить игру.

17 марта петербуржцы уступили клубу из Екатеринбурга в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ (2:3). Счет в серии стал 1-0 в пользу «Автомобилиста».

«После перерыва где-то потеряли тонус в первом периоде. Потом сыграли хорошо, доминировали. Допустили три ошибки — нам забили три гола после наших ошибок. Все разберем, перегруппируемся. Улучшим нашу игру — мы понимаем, как нам это сделать.

Понимаем сильные стороны соперника. Будем работать, серия только начинается. Первый блин комом», — приводит пресс-служба клуба слова Ротенберга.

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Вторая игра серии до четырех побед состоится 19 марта в Санкт-Петербурге.