Кудашов: Были моменты, где недоработали, как в обороне, так и в атаке, поэтому и проиграли

Главный тренер московскогоподвел итог матча против(2:4).

«По содержанию игры вроде владели преимуществом, по счёту — проиграли. Были моменты, где недоработали, как в обороне, так и в атаке, поэтому и проиграли. Соперник ничем не удивил. Увидели всё, к чему готовились. Я сказал, что мелкие моменты недоработали, да и когда пропускали голы, там были детали. Это обычные недоработки», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

После этого матча «Трактор» повел в серии с московским «Динамо» со счетом 1:0. Следующий матч между этими командами состоится 18-го марта в Москве.