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    Кудашов: Были моменты, где недоработали, как в обороне, так и в атаке, поэтому и проиграли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Трактор
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итог матча против «Трактора» (2:4).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «По содержанию игры вроде владели преимуществом, по счёту — проиграли. Были моменты, где недоработали, как в обороне, так и в атаке, поэтому и проиграли. Соперник ничем не удивил. Увидели всё, к чему готовились. Я сказал, что мелкие моменты недоработали, да и когда пропускали голы, там были детали. Это обычные недоработки», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    После этого матча «Трактор» повел в серии с московским «Динамо» со счетом 1:0. Следующий матч между этими командами состоится 18-го марта в Москве.

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