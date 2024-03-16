Кравец: Очень обидное и неприятное поражение

Главный тренервысказался о матче против(1:2 ОТ) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Очень обидное и неприятное поражение, потому что команда на протяжении 90 минут боролась, билась, сопротивлялась. Тем более, на ровном месте такой гол пропустили в овертайме… Первый период — за нами, во втором необоснованные удаления сбили темп, подустали те, кто в меньшинстве у нас играют, плюс Холодилин, выходящий в меньшинстве, как раз сидел в штрафном боксе. Ещё Телегин получил травму. Но ребята боролись, доказывали, были моменты, чтобы выиграть матч, было большинство, но сложилось всё так. Однако это только первый матч, надо анализировать и исправлять ошибки», — цитирует Кравца «Чемпионат».

После этого матча «Локомотив» повел в серии с «Авангардом» со счетом 1:0. Следующий поединок между этими командами состоится 18-го марта в Омске.