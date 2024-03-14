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    Крикунов: Если большинство «Автомобилиста» сработает, то СКА будет тяжело

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист СКА
    Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о предстоящей серии 2-го раунда плей-офф КХЛ СКА — «Автомобилист».

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «Стоит от екатеринбуржцев ждать ещё одного чуда в противостоянии со СКА? Физически Екатеринбург готов неплохо. Всё будет зависеть от настроя. У "Автомобилиста" есть хорошие мастера, легионеры приличные. Хорошее большинство. Если оно сработает, СКА будет тяжело.

    Но Питер и сам укомплектован от и до. По составу, по среднему мастерству СКА соперника всё же превосходит. Но тем и прекрасен хоккей, что ты не можешь знать заранее, кто выиграет. Сейчас ещё впервые плей-офф пройдёт в перекрёстном формате. Это делает всё непредсказуемее. Интересно, как всё получится», — цитирует Крикунова Российская газета.

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    • Напомним, что 1-й матч серии 2-го раунда плей-офф СКА — «Автомобилист» пройдет 17-го марта в Санкт-Петербурге. Полное расписание можно посмотреть по этой ссылке.

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