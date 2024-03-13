Хуснутдинов об адаптации в «Миннесоте»: Присутствие Капризова здесь очень помогает

Новичокрассказал о помощи соотечественникав адаптации в новой команде.

«Капризов помогает мне каждый день. Присутствие Капризова здесь очень помогает. Он объясняет, как что-то делать, какие-то нюансы, перед игрой, что есть, в какое время, все эти маленькие советы, на которых можно учиться целый сезон. Кирилл мне очень помогает.

Я был очень удивлён тем, насколько ребята гостеприимны и отзывчивы, даже несмотря на языковой барьер. Конечно, с Кириллом определённо легче общаться, просто потому, что мы говорим на одном языке, но для меня это было удивительно, вижу, как все ребята спрашивают обо мне, помогают и предлагают помощь, знакомят меня с людьми. Приём был потрясающим.

Не могу сказать, что это будет легко, но думаю, что мои ноги и голова, вероятно, доберутся до уровня этой лиги», — цитиует Хуснутдинова пресс-служба клуба.

Напомним, что Хуснутдинов расторг соглашение с командой КХЛ «Сочи» после окончания регулярного чемпионата, подписав контракт новичка с «Миннесотой».

«Уайлд» занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 71-м очком после 66-и сыгранных матчей.