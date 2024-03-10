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    Козлов: Сами себе проиграли сегодня матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Салават Юлаев
    Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о матче против «Трактора» (2:4).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Сами себе проиграли сегодня матч. Ведя 2:0, мы не можем пропускать быстрые голы в начале периода. И слишком легко нам "Трактор" забивал голы, чтобы выигрывать в плей-офф, нельзя допускать такие ошибки. Нереализованное большинство — это важный момент. Забей мы в большинстве — выиграли бы матч. Да, игра без стычек сегодня была, но всё равно накал чувствовался.

    Причины пропущенных голов? Нет, дело не в несобранности, просто недорабатывали до конца в защите. Слишком легко позволяли им забить эти голы.

    Что пошло не так в плей-офф? Мы сами себе проиграли, совершали ошибки, которые не должны совершать в плей-офф. В третьем периоде никто не испугался. Самое обидное, что мы играли качественно сегодня и хорошо, но очень лёгкие голы пропустили с очень детских ошибок. А по содержанию — это одна из наших лучших игр в этой серии», — цитирует Козлова «Чемпионат».

    «Трактор» в пятый раз в своей истории выиграл серию первого раунда плей-офф и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

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