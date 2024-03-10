Козлов: Сами себе проиграли сегодня матч

Главный тренер уфимскоговысказался о матче против(2:4).

«Сами себе проиграли сегодня матч. Ведя 2:0, мы не можем пропускать быстрые голы в начале периода. И слишком легко нам "Трактор" забивал голы, чтобы выигрывать в плей-офф, нельзя допускать такие ошибки. Нереализованное большинство — это важный момент. Забей мы в большинстве — выиграли бы матч. Да, игра без стычек сегодня была, но всё равно накал чувствовался.

Причины пропущенных голов? Нет, дело не в несобранности, просто недорабатывали до конца в защите. Слишком легко позволяли им забить эти голы.

Что пошло не так в плей-офф? Мы сами себе проиграли, совершали ошибки, которые не должны совершать в плей-офф. В третьем периоде никто не испугался. Самое обидное, что мы играли качественно сегодня и хорошо, но очень лёгкие голы пропустили с очень детских ошибок. А по содержанию — это одна из наших лучших игр в этой серии», — цитирует Козлова «Чемпионат».

«Трактор» в пятый раз в своей истории выиграл серию первого раунда плей-офф и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.