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    Заварухин о победе «Трактора»: Было видно хорошее движение, создавали моменты

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Салават Юлаев
    Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался о победе своей команды в 5-м матче 1-го раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Ребята хорошо настроились, было видно хорошее движение, создавали моменты, была обоюдная, равная игра. Где-то в начале третьего периода нас соперник немного поддавил, но мы поймали на контратаке. Забили, наконец, гол в большинстве, команда полностью выложилась.

    Открываем счёт постоянно? Это хоккей, мы не делаем акцент на какой-то период. Забиваем первыми, это подспорье нам, но давайте посмотрим, что будет в шестом матче. Но в любом случае, у нас нет задания забить первыми и уйти в оборону.

    Да, прошлый матч мы проиграли из-за наших эмоций, недотерпели, но сегодня команда терпела, молодец в этом смысле. Выделять никого не будем, мы команда, играем друг за друга и за тех парней, могу выделить нашу самоотдачу», — передает слова Заварухина Чемпионат.

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    • После победы над «Салаватом Юлаевым» челябинцы повели в серии со счетом 3:2. Шестой матч 1-го раунда между этими командами состоится 10-го марта в Челябинске.

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