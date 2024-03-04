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    «Спартак» разгромил «Северсталь» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

    «Северсталь» — «Спартак»: счет матча 3:7, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Спартак
    В третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина «Спартак» на выезде обыграл «Северсталь» со счетом 7:3.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    В составе московской команды дублями отметились Александр Беляев и Александр Пашин, по одному голу забили Максим Цыплаков, Михаил Мальцев и Андрей Локтионов. У хозяев отличились Кирилл Пилипенко, Данил Аймурзин и Адам Лишка.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч
    «Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 3:7 (0:4, 2:2, 1:1)
    Голы: Беляев — 1 (Мансуров), 2:16 — 0:1. Цыплаков — 1 (Мальцев, Локтионов), 3:22 — 0:2. Пашин — 1 (Иванов), 7:11 — 0:3. Мальцев — 1, 12:08 — 0:4. Пашин — 2 (Рубцов, Иванов), 21:49 — 0:5. Пилипенко — 3 (бол., Аймурзин, Коростелев), 31:13 — 1:5. Беляев — 2, 32:24 — 1:6. Аймурзин — 2 (Пилипенко), 39:03 — 2:6. Лишка — 1 (Ильин), 51:00 — 3:6. Локтионов — 1, 52:57 — 3:7Вратари: Самойлов — НиколаевШтраф: 8 — 12Броски: 24 (7+10+7) — 33 (9+18+6)

    Счет в серии 1/8 финала Кубка Гагарина стал 2-1 в пользу «Спартака». Следующий матч серии состоится вновь в Череповце в среду, 6 марта. Начало — 19:30 мск.

    В первых двух играх в Москве команды обменялись победами — первая игра осталась за «Спартаком» (3:2), а вторая за «Северсталью» (2:1).

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