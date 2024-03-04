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    Кудашов: В плей-офф не бывает такого, чтобы и игра была красивой, и результат был

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о матче против минского «Динамо» (4:3).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Очень тяжёлая игра. Мы очень рады, что удалось выиграть. Совсем другой сюжет в сравнении с первой игрой? Такое бывает. Минск здорово играл.

    Сегодня нас спасло большинство, а если бы его не было, то, как бы тогда мы спасали игру? "Если бы" здесь не употребляется.

    Что с Ильенко? Был ушиб, уже ничего, всё нормально, всё обошлось.

    2-0 в серии? Счетом в серии довольны, отстояли преимущество своего поля. Это пока единственное, чего мы добились. А о качестве игры чего сейчас говорить? По-моему, в плей-офф и не бывает такого, чтобы и игра была красивой, и результат был. Мы прекрасно понимаем, против кого играем и какого уровня команда. Я же не лукавил, когда говорил о силе соперника. Если вы возьмёте по линиям, то там все на своих местах. Хорошо, что отстояли преимущество домашнего льда.

    Были ли готовы к такому количеству стычек? Что значит, были ли готовы: это плей-офф, никто не хочет отступать. Они пытаются делать своё дело, мы пытаемся постоять за себя. На стыки тут не надо обращать внимания. Посмотрите, что происходит вокруг. Мы словно вернулись в североамериканский хоккей не этих, а тех времён, где все дерутся и пытаются завестись. Поэтому всё совершенно нормально», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    Счет в серии стал 2-0 в пользу московского «Динамо». Следующий матч между командами пройдёт на домашнем льду минского «Динамо». Встреча состоится в среду, 6 марта, начало — 19:30 мск.

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