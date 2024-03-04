«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: счет матча 4:3, обзор голов

Во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина московскоедома обыграло минскоесо счетом 4:3.

В составе хозяев дубль оформил Дмитрий Рашевский, по одной шайбе забросили Даниил Пыленков и Никита Гусев. У минчан забивали Даниил Сотишвили, Александр Волков и Дмитрий Коробов.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) Голы: Сотишвили — 1 (Стась, Меркли), 24:52 — 0:1. Волков — 1 (Хэмилтон), 30:09 — 0:2. Рашевский — 3 (Ожиганов), 32:04 — 1:2. Пыленков — 1 (Ильенко), 35:58 — 2:2. Коробов — 1 (Волков, Хэмилтон), 47:49 — 2:3. Гусев — 1 (Менелл, Уил), 52:19 — 3:3. Рашевский — 4 (бол., Гусев, Уил), 53:48 — 4:3Вратари: Моторыгин — Колосов (58:06)Штраф: 8 — 6Броски: 24 (3+10+11) — 33 (10+12+11)

Счет в серии стал 2-0 в пользу московского «Динамо». Следующий матч между командами пройдёт на домашнем льду минского «Динамо». Встреча состоится в среду, 6 марта, начало — 19:30 мск.