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    Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и ведет в серии 2:0

    «Динамо» Москва — «Динамо» Минск: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Динамо
    Во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина московское «Динамо» дома обыграло минское «Динамо» со счетом 4:3.

    «Динамо» Москва
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    «Динамо» Москва

    В составе хозяев дубль оформил Дмитрий Рашевский, по одной шайбе забросили Даниил Пыленков и Никита Гусев. У минчан забивали Даниил Сотишвили, Александр Волков и Дмитрий Коробов.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч
    «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
    Голы: Сотишвили — 1 (Стась, Меркли), 24:52 — 0:1. Волков — 1 (Хэмилтон), 30:09 — 0:2. Рашевский — 3 (Ожиганов), 32:04 — 1:2. Пыленков — 1 (Ильенко), 35:58 — 2:2. Коробов — 1 (Волков, Хэмилтон), 47:49 — 2:3. Гусев — 1 (Менелл, Уил), 52:19 — 3:3. Рашевский — 4 (бол., Гусев, Уил), 53:48 — 4:3Вратари: Моторыгин — Колосов (58:06)Штраф: 8 — 6Броски: 24 (3+10+11) — 33 (10+12+11)

    Счет в серии стал 2-0 в пользу московского «Динамо». Следующий матч между командами пройдёт на домашнем льду минского «Динамо». Встреча состоится в среду, 6 марта, начало — 19:30 мск.

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