«Автомобилист» — «Ак Барс»: счет матча 3:1, обзор голов

«Автомобилист» Фото: globallookpress.com
На хет-трик Анатолия Голышева гости ответили точным броском Ильи Сафонова.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Голышев — 2 (бол., Широков, Мэйсек), 25:55 — 1:0. Сафонов — 1 (Петров, Адамчук), 41:51 — 1:1. Голышев — 3 (Макеев, Зборовский), 52:10 — 2:1. Голышев — 4 (п.в.), 59:32 — 3:1Вратари: Аликин — Билялов (57:55)Штраф: 6 — 10Броски: 39 (16+17+6) — 27 (5+11+11)
Следующий матч состоится в среду, 6 марта, на домашнем льду «Автомобилиста». Начало — 17:00 мск. «Автомобилист» в случае победы оформит выход в 1/4 финала Кубка Гагарина.