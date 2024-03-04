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    «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» и повел в серии 3-0

    «Автомобилист» — «Ак Барс»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    В третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина «Автомобилист» дома обыграл «Ак Барс» со счетом 3:1.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    На хет-трик Анатолия Голышева гости ответили точным броском Ильи Сафонова.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Голышев — 2 (бол., Широков, Мэйсек), 25:55 — 1:0. Сафонов — 1 (Петров, Адамчук), 41:51 — 1:1. Голышев — 3 (Макеев, Зборовский), 52:10 — 2:1. Голышев — 4 (п.в.), 59:32 — 3:1Вратари: Аликин — Билялов (57:55)Штраф: 6 — 10Броски: 39 (16+17+6) — 27 (5+11+11)

    Следующий матч состоится в среду, 6 марта, на домашнем льду «Автомобилиста». Начало — 17:00 мск. «Автомобилист» в случае победы оформит выход в 1/4 финала Кубка Гагарина.

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