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    «Спартак» проиграл минскому «Динамо» в КХЛ

    «Спартак» — «Динамо» Минск: счет матча 2:4, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома уступил минскому «Динамо» со счетом 2:4.

    «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск

    В составе «красно‑белых» дубль оформил нападающий Павел Порядин. За «Динамо» забивали Сергей Кузнецов, Бретт Ричи, Сэм Энэс и Ник Меркли.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
    Голы: Кузнецов — 8 (Денисов, Сотишвили), 16:58 — 0:1. Ричи — 2 (бол., Энас, Хэмилтон), 19:28 — 0:2. Порядин — 26 (Савиков, Николаев), 22:39 — 1:2. Энас — 21 (Жихарев), 31:20 — 1:3. Порядин — 27 (бол., Чайковски), 48:59 — 2:3. Меркли — 16 (п.в., Ричи), 59:50 — 2:4Нереализованный буллит: Пашин (Спартак), 26:31 (Вратарь)Вратари: Николаев (58:22 — 59:50) — КолосовШтраф: 10 — 10Броски: 32 (6+10+16) — 38 (18+10+10)

    «Спартак», набрав 88 очков в 68 матчах, ранее уже обеспечил себе четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Минское «Динамо» (69) также гарантировало себе восьмую строчку.

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