2-й таймРома — ТориноОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу Лукаку«Рома» — «Торино». Онлайн
  • 20:25
    • Рублев с огромным трудом вышел во второй круг турнира в Дубае
  • 19:32
    • «Металлург» победил «Авангард» и выиграл Восточную конференцию КХЛ
  • 17:47
    • «МЮ» надеется продать Антони
  • 17:35
    • Де Брёйне не намерен покидать «Манчестер Сити» ради переезда в Саудовскую Аравию
  • 17:03
    • Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на ближайший матч
    Все новости спорта

    «Ак Барс» сломил сопротивление «Адмирала»

    «Ак Барс» — «Адмирал»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Адмирал
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на своем льду одержал победу над «Адмиралом» со счетом 4:2.

    «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ак Барс»

    На голы Дмитрия Юдина, Семена Кошелева, Кирилла Семенова и Ильи Сафонова гости ответили точными бросками Дмитрия Завгороднего и Либора Шулака.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)
    Голы: Юдин — 7 (Шипачев, Петров), 5:15 — 1:0. Кошелев — 15, 6:46 — 2:0. Семенов — 13 (Галиев), 14:40 — 3:0. Завгородний — 8 (Петьков), 42:21 — 3:1. Шулак — 9 (Корбит, Панкратов), 45:17 — 3:2. Сафонов — 13 (бол., Радулов), 50:49 — 4:2Вратари: Билялов — Демченко (59:08)Штраф: 4 — 6Броски: 26 (9+12+5) — 21 (4+9+8)

    Казанцы набрали 84 очка и финишировали на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Адмирал» (54) — 11‑й.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет засушливый футбол
  • «Рома» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Голы тут будут в большом количестве
  • «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Динамо» Москва не упустит шанс возглавить Запад?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лутон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блэкберн — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Попырин — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  6.04
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Завтра в 23:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие