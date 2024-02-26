«Ак Барс» — «Адмирал»: счет матча 4:2, обзор голов

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
На голы Дмитрия Юдина, Семена Кошелева, Кирилла Семенова и Ильи Сафонова гости ответили точными бросками Дмитрия Завгороднего и Либора Шулака.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)
Голы: Юдин — 7 (Шипачев, Петров), 5:15 — 1:0. Кошелев — 15, 6:46 — 2:0. Семенов — 13 (Галиев), 14:40 — 3:0. Завгородний — 8 (Петьков), 42:21 — 3:1. Шулак — 9 (Корбит, Панкратов), 45:17 — 3:2. Сафонов — 13 (бол., Радулов), 50:49 — 4:2Вратари: Билялов — Демченко (59:08)Штраф: 4 — 6Броски: 26 (9+12+5) — 21 (4+9+8)
Казанцы набрали 84 очка и финишировали на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Адмирал» (54) — 11‑й.