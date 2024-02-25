«Сочи» — «Нефтехимик»: счет матча 2:5, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде одержал победу надсо счетом 5:2.

В составе победителей шайбу забрасывали Артем Сериков, Герман Точилкин, который отметился дублем, Дмитрий Соколов и Александр Дергачев. За хозяев отличились Николай Чебыкин и Джесси Грэм.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1) Голы: Сериков — 4 (Селезнев, Жукенов), 14:15 — 0:1. Точилкин — 3, 23:39 — 0:2. Чебыкин — 8 (бол., Криштоф, Грэм), 25:42 — 1:2. Соколов — 16 (Митякин), 29:07 — 1:3. Грэм — 9 (Рассказов), 29:55 — 2:3. Дергачев — 18 (Белозеров, Хлыстов), 34:11 — 2:4. Точилкин — 4 (Митякин), 55:03 — 2:5Вратари: Бердин (Богданов, 40:00) — ДолгановШтраф: 4 — 10Броски: 37 (9+11+17) — 37 (10+18+9)

«Нефтехимик» с 69 очками в 68 матчах занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» (53) — завершил сезон на десятой строчке Запада.