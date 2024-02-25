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    Гол и три ассиста Кучерова принесли «Тампе» победу над «Нью-Джерси»

    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Тампа-Бэй Лайтнинг
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» на выезде обыграла «Нью-Джерси» со счетом 4:1.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    На дубль Брэйдена Пойнта и голы Виктора Хедмана и Никиты Кучерова хозяева смогли ответить лишь точным броском Тайлера Тоффоли.

    Российский нападающий Кучеров также сделал три результативные передачи и первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
    Голы: Хедман — 10 (Кучеров, Хагель), 21:27 — 0:1. Пойнт — 30 (Кучеров, Хедман), 24:15 — 0:2. Тоффоли — 25 (бол., Д. Хьюз, Л. Хьюз), 26:01 — 1:2. Хагель — 22 (Пойнт, Кучеров), 49:38 — 1:3. Кучеров — 38 (п.в., Хагель), 58:25 — 1:4Вратари: Шмид (57:41 — 58:25) — ЙоханссонШтраф: 6 — 8Броски: 19 (6+10+3) — 28 (9+10+9)

    Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский остался в запасе на этот матч, а его шведский сменщик Юнас Юханссон совершил 18 сейвов.

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