«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: счет матча 1:4, обзор голов

В матче регулярного чемпионата НХЛна выезде обыграласо счетом 4:1.

На дубль Брэйдена Пойнта и голы Виктора Хедмана и Никиты Кучерова хозяева смогли ответить лишь точным броском Тайлера Тоффоли.

Российский нападающий Кучеров также сделал три результативные передачи и первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) Голы: Хедман — 10 (Кучеров, Хагель), 21:27 — 0:1. Пойнт — 30 (Кучеров, Хедман), 24:15 — 0:2. Тоффоли — 25 (бол., Д. Хьюз, Л. Хьюз), 26:01 — 1:2. Хагель — 22 (Пойнт, Кучеров), 49:38 — 1:3. Кучеров — 38 (п.в., Хагель), 58:25 — 1:4Вратари: Шмид (57:41 — 58:25) — ЙоханссонШтраф: 6 — 8Броски: 19 (6+10+3) — 28 (9+10+9)

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский остался в запасе на этот матч, а его шведский сменщик Юнас Юханссон совершил 18 сейвов.