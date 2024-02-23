Кривокрасов: Технические элементы подвели нас чуть-чуть, но я доволен тем, как команда вернула игру

Исполняющий обязанности главного тренераподвел итог матча против(3:4 ОТ).

«Игра получилась красивой для зрителей. Играли хорошо и в атаке и в обороне. Технические элементы подвели нас чуть-чуть, но я доволен тем, как команда вернула игру. При счёте 3:1 не останавливались и играли до конца. Парни молодцы, как они показали сегодня себя.

Какие задачи ставили на игру? Мы играем всегда на победу. У нас есть свои задачи, которые мы решаем и только поэтому у нас был такой настрой. Парни получают удовольствие и держатся за игру, которую они показывают на протяжении многих игр. Цепляются и продолжают играть дальше», — цитирует Кривокрасова сайт «Сибири».

ЦСКА занимает 7-е место на «Западе» с 73 очками. «Сибирь» занимает 10-ю строчку на «Востоке» с 65 баллами.