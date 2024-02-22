НХЛ. «Филадельфия» взяла верх над «Монреалем», «Торонто» победил «Аризону», «Коламбус» — «Анахайм»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.
«Монреаль» — «Баффало» — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
«Баффало» набрал 54 очка и занимает 13-е место в Восточной конференции.
«Монреаль» идет на 14-й строчке — 52 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Баффало» — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Голы: Джекай — 3 (Рой, Савар), 12:41 — 1:0. Гиргенсонс — 5 (Йокихарью, Далин), 24:20 — 1:1. Штрабл — 3 (Рой, Ньюхук), 26:35 — 2:1. Скиннер — 18 (бол., Козенс, Томпсон), 29:28 — 2:2. Так — 16 (мен.), 38:08 — 2:3Вратари: Монтембо (58:09 — 59:34, 59:54) — ЛуукконенШтраф: 10 — 10Броски: 31 (9+11+11) — 23 (8+11+4)
«Монреаль» — «Баффало» — 2:3
«Чикаго» — «Филадельфия» — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
«Филадельфия» набрала 67 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции.
«Чикаго» идет последним в Западной конференции — 33 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Филадельфия» — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Голы: Санхейм — 6 (Лотон, Фараби), 6:18 — 0:1. Блэкуэлл — 4 (Андерсон), 7:35 — 1:1. Конекны — 27, 23:15 — 1:2. Хэтэуэй — 6 (Кэйтс, Пелинг), 31:55 — 1:3Вратари: Содерблум (58:07) — ЭрссонШтраф: 5 — 9Броски: 22 (7+8+7) — 33 (16+14+3)
«Чикаго» — «Филадельфия» — 1:3
«Анахайм» — «Коламбус» — 4:7 (0:3, 4:1, 0:3)
Победный гол забил нападающий «Блюк Джэкетс» Егор Чинахов. Дубли оформили Зак Керенски и Шон Курали. У «Анахайма» тремя голевыми передачами отметился защитник Павел Минтюков.
«Коламбус» набрал 46 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» с 42 очками — на 14-й строчке таблицы «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Коламбус» — 4:7 (0:3, 4:1, 0:3)
Голы: Веренски — 3 (Годро, Рословик), 3:32 — 0:1. Годро — 8 (Бин), 9:32 — 0:2. Веренски — 4 (Дженнер, Рословик), 18:30 — 0:3. Керали — 8 (Тексье), 22:49 — 0:4. Терри — 17 (Вааканайнен, Ватрано), 29:07 — 1:4. Мактавиш — 16 (Терри, Минтюков), 36:05 — 2:4. Мактавиш — 17 (Терри, Минтюков), 38:49 — 3:4. Киллорн — 7 (Карлссон, Минтюков), 39:36 — 4:4. Чинахов — 15 (Годро, Дженнер), 46:50 — 4:5. Керали — 9 (Силлинджер, Тексье), 47:39 — 4:6. Дженнер — 18 (мен., п.в., Северсон), 59:27 — 4:7Вратари: Гибсон (56:31 — 59:27) — Тарасов (Мерзликинс, 36:05, Тарасов, 40:00)Штраф: 13 — 17Броски: 31 (10+7+14) — 27 (7+13+7)
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«Анахайм» — «Коламбус» — 4:7
«Аризона» — «Торонто» — 3:6 (0:3, 3:1, 0:2)
«Торонто» одержал пятую победу подряд. «Мэйпл Лифс» с 70 очками занимают 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Аризона» проиграла 11-й матч подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Торонто» — 3:6 (0:3, 3:1, 0:2)
Голы: Макманн — 9 (Броди, Лильегрен), 1:56 — 0:1. Мэттьюс — 50 (бол., Лильегрен, Марнер), 5:01 — 0:2. Нюландер — 30 (бол., Марнер, Таварес), 15:27 — 0:3. Маччелли — 10 (Бьюгстад), 24:28 — 1:3. Хейтон — 3 (Керфут, Браун), 25:38 — 2:3. Мэттьюс — 51 (Марнер), 36:07 — 2:4. Гюнтер — 6 (бол., Келлер, Дурзи), 39:53 — 3:4. Нюландер — 31 (Броди), 42:00 — 3:5. Таварес — 16 (Робертсон, Макманн), 48:24 — 3:6Вратари: Веймелка — СамсоновШтраф: 14 — 10Броски: 26 (6+14+6) — 36 (16+12+8)
«Аризона» — «Торонто» — 3:6
«Эдмонтон» — «Бостон» — 5:6 ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 0:1)
«Бостон» одержал вторую победу подряд. «Брюинз» с 79 очками лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.
«Эдмонтон» с 68 очками — на 6-й строчке таблицы «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Бостон» — 5:6 ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 0:1)
Голы: Гики — 10 (бол., Лорей, Койл), 2:34 — 0:1. Фогеле — 12 (Макдэвид), 11:40 — 1:1. Маршан — 26 (Хейнен, Лорей), 20:25 — 1:2. Фредерик — 16 (Боквист, Макэвой), 24:40 — 1:3. Дебраск — 13 (Пастрняк, Уотерспун), 33:57 — 1:4. Фогеле — 13 (Хаймэн, Кулак), 35:27 — 2:4. Янмарк — 3 (Сиси), 46:14 — 3:4. Перри — 7 (Нерс, Сиси), 47:24 — 4:4. Пастрняк — 36 (Лорей), 52:41 — 4:5. Хаймэн — 35 (Экхольм, Макдэвид), 53:23 — 5:5. Макэвой — 9, 63:10 — 5:6Вратари: Скиннер — СуэйменШтраф: 9 — 11Броски: 44 (12+10+19+3) — 35 (14+9+10+2)