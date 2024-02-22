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    НХЛ. «Филадельфия» взяла верх над «Монреалем», «Торонто» победил «Аризону», «Коламбус» — «Анахайм»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Монреаль Канадиенс Баффало Сэйбрз Чикаго Блэкхоукс Филадельфия Флайерз Анахайм Дакс Коламбус Блю Джекетс Аризона Койотс Торонто Мэйпл Лифс Эдмонтон Ойлерз Бостон Брюинз
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    «Анахайм»
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    «Анахайм»
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Монреаль» — «Баффало» — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

    «Баффало» набрал 54 очка и занимает 13-е место в Восточной конференции.

    «Монреаль» идет на 14-й строчке — 52 очка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Баффало» — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
    Голы: Джекай — 3 (Рой, Савар), 12:41 — 1:0. Гиргенсонс — 5 (Йокихарью, Далин), 24:20 — 1:1. Штрабл — 3 (Рой, Ньюхук), 26:35 — 2:1. Скиннер — 18 (бол., Козенс, Томпсон), 29:28 — 2:2. Так — 16 (мен.), 38:08 — 2:3Вратари: Монтембо (58:09 — 59:34, 59:54) — ЛуукконенШтраф: 10 — 10Броски: 31 (9+11+11) — 23 (8+11+4)

    «Монреаль» — «Баффало» — 2:3

    «Чикаго» — «Филадельфия» — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

    «Филадельфия» набрала 67 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции.

    «Чикаго» идет последним в Западной конференции — 33 очка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Филадельфия» — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
    Голы: Санхейм — 6 (Лотон, Фараби), 6:18 — 0:1. Блэкуэлл — 4 (Андерсон), 7:35 — 1:1. Конекны — 27, 23:15 — 1:2. Хэтэуэй — 6 (Кэйтс, Пелинг), 31:55 — 1:3Вратари: Содерблум (58:07) — ЭрссонШтраф: 5 — 9Броски: 22 (7+8+7) — 33 (16+14+3)

    «Чикаго» — «Филадельфия» — 1:3

    «Анахайм» — «Коламбус» — 4:7 (0:3, 4:1, 0:3)

    Победный гол забил нападающий «Блюк Джэкетс» Егор Чинахов. Дубли оформили Зак Керенски и Шон Курали. У «Анахайма» тремя голевыми передачами отметился защитник Павел Минтюков.

    «Коламбус» набрал 46 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» с 42 очками — на 14-й строчке таблицы «Запада».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Коламбус» — 4:7 (0:3, 4:1, 0:3)
    Голы: Веренски — 3 (Годро, Рословик), 3:32 — 0:1. Годро — 8 (Бин), 9:32 — 0:2. Веренски — 4 (Дженнер, Рословик), 18:30 — 0:3. Керали — 8 (Тексье), 22:49 — 0:4. Терри — 17 (Вааканайнен, Ватрано), 29:07 — 1:4. Мактавиш — 16 (Терри, Минтюков), 36:05 — 2:4. Мактавиш — 17 (Терри, Минтюков), 38:49 — 3:4. Киллорн — 7 (Карлссон, Минтюков), 39:36 — 4:4. Чинахов — 15 (Годро, Дженнер), 46:50 — 4:5. Керали — 9 (Силлинджер, Тексье), 47:39 — 4:6. Дженнер — 18 (мен., п.в., Северсон), 59:27 — 4:7Вратари: Гибсон (56:31 — 59:27) — Тарасов (Мерзликинс, 36:05, Тарасов, 40:00)Штраф: 13 — 17Броски: 31 (10+7+14) — 27 (7+13+7)

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    «Анахайм» — «Коламбус» — 4:7

    «Аризона» — «Торонто» — 3:6 (0:3, 3:1, 0:2)

    «Торонто» одержал пятую победу подряд. «Мэйпл Лифс» с 70 очками занимают 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

    «Аризона» проиграла 11-й матч подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Торонто» — 3:6 (0:3, 3:1, 0:2)
    Голы: Макманн — 9 (Броди, Лильегрен), 1:56 — 0:1. Мэттьюс — 50 (бол., Лильегрен, Марнер), 5:01 — 0:2. Нюландер — 30 (бол., Марнер, Таварес), 15:27 — 0:3. Маччелли — 10 (Бьюгстад), 24:28 — 1:3. Хейтон — 3 (Керфут, Браун), 25:38 — 2:3. Мэттьюс — 51 (Марнер), 36:07 — 2:4. Гюнтер — 6 (бол., Келлер, Дурзи), 39:53 — 3:4. Нюландер — 31 (Броди), 42:00 — 3:5. Таварес — 16 (Робертсон, Макманн), 48:24 — 3:6Вратари: Веймелка — СамсоновШтраф: 14 — 10Броски: 26 (6+14+6) — 36 (16+12+8)

    «Аризона» — «Торонто» — 3:6

    «Эдмонтон» — «Бостон» — 5:6 ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 0:1)

    «Бостон» одержал вторую победу подряд. «Брюинз» с 79 очками лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.

    «Эдмонтон» с 68 очками — на 6-й строчке таблицы «Запада».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Бостон» — 5:6 ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 0:1)
    Голы: Гики — 10 (бол., Лорей, Койл), 2:34 — 0:1. Фогеле — 12 (Макдэвид), 11:40 — 1:1. Маршан — 26 (Хейнен, Лорей), 20:25 — 1:2. Фредерик — 16 (Боквист, Макэвой), 24:40 — 1:3. Дебраск — 13 (Пастрняк, Уотерспун), 33:57 — 1:4. Фогеле — 13 (Хаймэн, Кулак), 35:27 — 2:4. Янмарк — 3 (Сиси), 46:14 — 3:4. Перри — 7 (Нерс, Сиси), 47:24 — 4:4. Пастрняк — 36 (Лорей), 52:41 — 4:5. Хаймэн — 35 (Экхольм, Макдэвид), 53:23 — 5:5. Макэвой — 9, 63:10 — 5:6Вратари: Скиннер — СуэйменШтраф: 9 — 11Броски: 44 (12+10+19+3) — 35 (14+9+10+2)
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