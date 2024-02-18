Цыплаков подтвердил, что общался с представителями клубов НХЛ

Нападающий «Спартака»признался, что пока старается не думать о возможном отъезде в

Ранее сообщалось, что в подписании 25-летнего россиянина заинтересованы «Рейнджерс», «Айлендерс», «Торонто», «Бостон», «Аризона» и «Детройт».

«Я стараюсь не задумываться об этом. Я сейчас играю в "Спартаке", тут нет смысла общаться или что-то делать заранее.

Со мной общались, но сейчас для меня это не главное. Нет предела совершенству, надо стараться играть лучше и увереннее», — приводит слова Цыплакова ТАСС.

В текущем сезоне Цыплаков провел в регулярном чемпионате КХЛ 61 матч и набрал 47 (31+16) очков.