Жамнов: У «Спартака» не было злости в атаке

Главный тренер московскогоподвел итог матча против(0:3).

«Преодолевали оборону "Ак Барса", но не было злости в атаке. Проиграли борьбу — вот и всё. Просили сыграть плотно, активно, но не удалось.

Почему Мальцева не сразу поставили в звено к Голдобину и Порядину? Смотрели, чтобы был баланс в звеньях, искали, что сработает, что нет. Решили так.

Отсутствие Чайковски и Савикова? Дали ребятам отдохнуть, это ротация», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Ак Барс» занимает 4-е место в таблице Востока с 80-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции Запада (84 балла).