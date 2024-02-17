ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико РедондоНаследник. Клуб Месси увел из-под носа у «Реала» и «Баварии» нового Бускетса
  • 22:41
    • Гол Левандовского с пенальти на 90+7-й минуте принес «Барселоне» победу в матче против «Сельте»
  • 22:31
    • «Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью
  • 21:58
    • «Верона» и «Ювентус» поделили очки
  • 20:41
    • Свентек выиграла турнир в Дохе, обыграв в финале Рыбакину
  • 20:15
    • Швеция выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира, Норвегия — вторая
    Все новости спорта

    Жамнов: У «Спартака» не было злости в атаке

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Ак Барс
    Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов подвел итог матча против «Ак Барса» (0:3).

    Алексей Жамнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Жамнов

    «Преодолевали оборону "Ак Барса", но не было злости в атаке. Проиграли борьбу — вот и всё. Просили сыграть плотно, активно, но не удалось.

    Почему Мальцева не сразу поставили в звено к Голдобину и Порядину? Смотрели, чтобы был баланс в звеньях, искали, что сработает, что нет. Решили так.

    Отсутствие Чайковски и Савикова? Дали ребятам отдохнуть, это ротация», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Ак Барс» занимает 4-е место в таблице Востока с 80-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции Запада (84 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» не пожалеет «канареек»
  • «Нант» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • «Бавария» уверенно разберется с «Бохумом»
  • «Бохум» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «МЮ» продлит победную серию?
  • «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Завтра в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Монако — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие