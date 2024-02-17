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    Кудашов: Хорошее начало, плохая середина и нервная концовка

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Динамо
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итог матча против «Витязя» (6:3).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Хорошее начало, плохая середина и нервная концовка. Наверное, правильно будет вот так охарактеризовать. Голов много, моментов много, полный стадион сегодня. Надо поблагодарить болельщиков, и динамовских, которых было огромное количество, и местных.

    Я так понимаю, что у "Витязя" была последняя домашняя игра в этом сезоне. И было ясно, что соперник будет заряжен. Однозначно было видно, что они хотели последнюю игру провести активно и порадовать своих болельщиков.

    Но тем не менее хочу поблагодарить нашу команду. В определённый момент правильно сыграли, забили голы и не пропустили. Обратно вовремя включились в игру», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    «Динамо», набрав 90 очков в 64 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (45) — на последней, 11-й, строчке.

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