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    Билялетдинов: Есть ошибки, недоработки из-за чего-то, но команда играла хорошо

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Металлург Мг
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал свой комментарий по поводу матча против «Металлурга» (2:1).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Игра была непростая, хорошая. Соперник обученный, быстрый, команда сильная, играть было непросто. Ребята молодцы, сыграли хорошо, забили в большинстве решающий гол, что очень важно. Темновато здесь, но я считаю, что работники стадиона сделали все, чтобы подготовить раздевалки, лед, все нормально. С учетом подготовки к плей-офф хотели правильно сыграть, организованно. Есть ошибки, недоработки из-за чего-то, но команда играла хорошо.

    20 лет прошло с тех пор, как я тут был, начинал. Самое яркое воспоминание? Может не самое приятное воспоминание, но то, что в этом дворце играли хоккеисты такого высокого уровня, да, не все получилось в локаутный сезон НХЛ. Помню, что был хороший хоккей, по-разному играли, но это самое запоминающееся было. Райли Барбер? Есть вопросы, которые беспокоят, но он пытается», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

    «Металлург» продолжает лидировать на «Востоке» с 87 очками после 63 матчей. «Ак Барс» идет третьим с двухочковым отставанием.

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