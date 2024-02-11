СКА — «Сочи»: счет матча 8:1, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛдома одержал разгромилсо счетом 8:1.

В составе СКА по две шайбы забросили Сергей Толчинский, Алекс Гальченюк и Марат Хайруллин, также забивали Василий Глотов и Артем Земченок. За сочинцев отличился Даниил Сероух.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 8:1 (1:0, 2:1, 5:0) Голы: Толчинский — 15 (М.С. Федотов, Сапего), 0:40 — 1:0. Гальченюк — 15 (бол., Рендулич, Воробьев), 22:17 — 2:0. Сероух — 5 (Ибрагимов, Чебыкин), 24:51 — 2:1. Глотов — 21 (Хайруллин, Зыков), 34:55 — 3:1. Толчинский — 16 (Поляков), 41:23 — 4:1. Хайруллин — 16 (мен., Воробьев, Фальковский), 44:26 — 5:1. Гальченюк — 16 (Земченок, Бардаков), 45:30 — 6:1. Земченок — 4 (Никишин, Глотов), 47:44 — 7:1. Хайруллин — 17, 59:03 — 8:1Вратари: Серебряков — Бердин (Третьяк, 45:30)Штраф: 10 — 8Броски: 50 (16+21+13) — 20 (8+6+6)

СКА с 87 очками лидирует в Западной конференции КХЛ. «Сочи» с 47 баллами занимает предпоследнее место в Западной конференции и лишился шансов на выход в плей-офф.