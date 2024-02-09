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    Тренер «Сочи» Кокорев: Положение довольно тяжелое — в плей-офф попасть почти невозможно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Торпедо
    Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:5).

    Дмитрий Кокорев
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    Дмитрий Кокорев

    «Если сказать откровенно, плохо подготовились к игре и допускали очень много ошибок. Пропускали после этих ошибок голы. В принципе, у нас были такие же моменты хорошие, но мы не реализовали, а соперник свои моменты использовал. Этого хватило, чтобы выиграть матч.

    Положение довольно тяжёлое — в плей-офф попасть почти невозможно, у половины команды контракты заканчиваются, на что давить и где искать резервы? У нас есть своя задача на сезон, пока есть шансы, будем давить на то, чтобы до конца доиграть и побороться. Нам руководство поставило задачу, мы будем биться до конца», — цитирует Кокорева пресс-служба «Сочи».

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    • После этого матча «Сочи» занимает предпоследнее 10-е место в таблице Запада с 47-ю очками в активе. В следующем матче южане сыграют против СКА 11-го февраля.

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